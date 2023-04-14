Військові готуються до активних дій – Зеленський

Очікуються поставки зброї від партнерів.

Україна готується до активних дій, знищуючи логістику і потенціал ворога на окупованій території. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує ZN.ua.

Військові готуються до активних дій – Зеленський
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Президент повідомив, що провів нараду з військовими, головою ГУР та СБУ.

"Ключове — це постійне знищення окупантів, це мінусування їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота. Я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують. Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України", — наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британїі запевнив у прискоренні поставок зброї українським військовим.

"Що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства", - додав президент.

Він також наголосив, що наразі триває і робота щодо підготовки до вступу України до НАТО.

"Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки", - наголосив Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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