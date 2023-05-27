Частини "Вагнера", які виходять з Бахмута, готуються воювати "в інших трьох місцях" — Данілов

Він нагадав, що оборона міста, яка коштувала Україні життів наших воїнів, відіграла важливу роль у цій війні.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що "Вагнер" виводить свої війська з Бахмута в Донецькій області. Проте під час інтерв'ю BBC він уточнив, що йдеться лише про частину сил найманців, яка готується продовжувати воювати "в інших трьох місцях", інформує ZN.ua .

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"Бахмут - це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) з перших днів війни", - пояснив секретар РНБО.

За його словами, ЗСУ продовжують контролювати невелику частину міста. Данілов нагадав, що його оборона відіграла дуже важливу роль у цій війні.