Для подолання COVID-19 Україна має докласти надзусиль і відновити вакцинацію — Кузін

За минулий тиждень в країні підтвердили 15 тисяч зараження, інформує ZN.ua.

Для подолання COVID-19 Україна має докласти надзусиль і відновити вакцинацію — Кузін
© Київська міська державна адміністрація

Для подолання пандемії COVID-19 Україна має докласти надзусиль та відновити вакцинацію на довоєнному рівні, заявив під час брифінгу в середу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

«У всьому світі та в Європі показники вакцинації знаходяться на дуже високому рівні, і це дало можливість європейським країнам не лише скасувати карантинні обмеження, але і наблизитися до того, що кількість смертельних випадків через COVID-19 набагато менша, ніж у тих країнах, які мають недостатній рівень охоплення вакцинацією», - зазначив він.

Кузін розповів, що в Україні переважає штамп коронавірусу «кракен», який поширюється значно швидше, ніж інші штампи. Водночас на фоні потреби українців часто перебувати у бомбосховищах та неможливості дотримуватися протиепідеміологічних норм є ризик, що захворіє все більше людей.

У свою чергу голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначає, що за останні п’ять тижнів в Україні зафіксовано зростання захворюваності на коронавірус. Зокрема за останній тиждень було підтверджено 15 тис. випадків захворювання.

Лапій підкреслив, що ситуація з вакцинацією від COVID-19 в Україні набагато гірша, ніж у країнах, які говорять про припинення епідемії,

«Ми бачимо, що вакцини проти COVID-19 працюють і питання не в тому, що ми переможемо епідемію, у 2023 чи 2024 році. Питання ціни, яку ми заплатимо, чи це буде звичайна застуда, яка не вимагатиме госпіталізації і не забиратиме життя», - сказав він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Україна може отримати МіГ-29 одразу від кількох країн — речник польського урядуУкраїна може отримати МіГ-29 одразу від кількох країн — речник польського уряду
Україна може отримати польські МіГ-29 через 4-6 тижнів — МоравецькийУкраїна може отримати польські МіГ-29 через 4-6 тижнів — Моравецький
SIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброїSIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброї
Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — ЗеленськийУкраїна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський
У ДБР заперечили інформацію про розслідування щодо Баканова – BBC News УкраїнаУ ДБР заперечили інформацію про розслідування щодо Баканова – BBC News Україна
Україна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікуванняУкраїна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікування
Пентагон: Україна – дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпекиПентагон: Україна – дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпеки
Україна вступить в НАТО, та лише після закінчення війни – ВеберУкраїна вступить в НАТО, та лише після закінчення війни – Вебер
Ігнат: «Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків»Ігнат: «Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків»
Україна отримала від Болгарії зброю на 1 мільярд доларів – EuractivУкраїна отримала від Болгарії зброю на 1 мільярд доларів – Euractiv
Последние новости
Подгружаем последние новости