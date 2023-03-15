Для подолання COVID-19 Україна має докласти надзусиль і відновити вакцинацію — Кузін

Для подолання пандемії COVID-19 Україна має докласти надзусиль та відновити вакцинацію на довоєнному рівні, заявив під час брифінгу в середу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

«У всьому світі та в Європі показники вакцинації знаходяться на дуже високому рівні, і це дало можливість європейським країнам не лише скасувати карантинні обмеження, але і наблизитися до того, що кількість смертельних випадків через COVID-19 набагато менша, ніж у тих країнах, які мають недостатній рівень охоплення вакцинацією», - зазначив він.

Кузін розповів, що в Україні переважає штамп коронавірусу «кракен», який поширюється значно швидше, ніж інші штампи. Водночас на фоні потреби українців часто перебувати у бомбосховищах та неможливості дотримуватися протиепідеміологічних норм є ризик, що захворіє все більше людей.

У свою чергу голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначає, що за останні п’ять тижнів в Україні зафіксовано зростання захворюваності на коронавірус. Зокрема за останній тиждень було підтверджено 15 тис. випадків захворювання.

Лапій підкреслив, що ситуація з вакцинацією від COVID-19 в Україні набагато гірша, ніж у країнах, які говорять про припинення епідемії,

«Ми бачимо, що вакцини проти COVID-19 працюють і питання не в тому, що ми переможемо епідемію, у 2023 чи 2024 році. Питання ціни, яку ми заплатимо, чи це буде звичайна застуда, яка не вимагатиме госпіталізації і не забиратиме життя», - сказав він.