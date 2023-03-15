Гетманцев визнав свої промахи при створенні БЕБ

Перезавантаження Бюро економічної безпеки має виправити дві помилки, які були допущені Верховною Радою при створенні цього органу: проведення конкурсу без участі міжнародних експертів і без люстрації колишніх працівників податкової міліції. Про це в інтерв'ю LIGA.net розказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Гетманцев визнав свої промахи при створенні БЕБ
Фото: hyser.com.ua

Створення БЕБ — помилка

«Щодо міжнародників я вважав, що ми достатньо зрілі, аби зробити все самостійно. Я помилявся. Це дійсно помилка. Там загалом було дві помилки. Ця і ще була правка від мого колеги Ярослава Железняка про недопущення до конкурсу експрацівників податкової міліції. Я виступив проти, бо вважав це неконституційним», — сказав Гетманцев.

Депутат вважає, що на ухвалення законопроєкту знадобиться від двох до трьох місяців.

«Окремі положення законопроєкту (щодо згаданої вами люстрації) потребують дискусії та можуть бути доопрацьовані», — сказав він.

Гетманцев вважає, що за цей час БЕБ не встигне довести свою ефективність.

«Я хочу бути справедливим. Загалом діяльність БЕБ є абсолютно негативною, але в частині зерна, грального бізнесу та нещодавніх обшуків на одному тютюновому заводі я бачу перші паростки ефективності. [Але] якщо там є один ефективний заступник, який щось робить, це не означає, що ми маємо залишити інших людей зі старою свідомістю», — сказав депутат.





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