Президент Фінляндії відвідає Туреччину, обговорить з Ердоганом вступ у НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе в четвер, 16 березня, вирушить із дводенним робочим візитом до Туреччини, зокрема, для обговорення питання вступу країни в НАТО. Про це повідомляє Yle .

Поїздка розпочнеться з відвідин зони землетрусу на південному сході Туреччини. У п'ятницю, 17 березня, Нійністе зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі.

Темою зустрічі буде вступ у НАТО Фінляндії та Швеції. Крім того, будуть обговорюватися питання відновлення Туреччини після землетрусу, геополітична ситуація та двосторонні відносини між країнами.

Президента Фінляндії також супроводжуватиме міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.