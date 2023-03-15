Президент Фінляндії відвідає Туреччину, обговорить з Ердоганом вступ у НАТО

Серед усіх країн НАТО наразі лише Туреччина та Угорщина не схвалили заявки Швеції та Фінляндії на вступ, інформує ZN.ua.

Президент Фінляндії відвідає Туреччину, обговорить з Ердоганом вступ у НАТО
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Президент Фінляндії Саулі Нійністе в четвер, 16 березня, вирушить із дводенним робочим візитом до Туреччини, зокрема, для обговорення питання вступу країни в НАТО. Про це повідомляє Yle.

Поїздка розпочнеться з відвідин зони землетрусу на південному сході Туреччини. У п'ятницю, 17 березня, Нійністе зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі.

Темою зустрічі буде вступ у НАТО Фінляндії та Швеції. Крім того, будуть обговорюватися питання відновлення Туреччини після землетрусу, геополітична ситуація та двосторонні відносини між країнами.

Президента Фінляндії також супроводжуватиме міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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