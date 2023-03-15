Позиція Латинської Америки щодо України застрягла в минулому – Bloomberg

Наскільки сильно люди в Латинській Америці ненавидять США ?

Питання навряд чи нове, але війна в Україні знову змушує замислитися. Як можуть латиноамериканські країни, які голосно заявляють про свою відданість принципу невтручання, відмахнутися від рішення автократичного олігарха відправити танки, щоб захопити меншого сусіда, чиї землі та ресурси його країна прагнула століттями? Відповідь має мало спільного з тим, що відбувається на Донбасі чи в Києві. Про це у своїй колонці для Bloomberg Opinio n пише колумніст Едуардо Портер, який висвітлює питання Латинської Америки, економічної політики США та імміграції.

Кого хвилює, що Володимир Зеленський говорить про російські воєнні злочини? Як припустив Андрес Веласко, колишній міністр фінансів і кандидат у президенти Чилі, який зараз працює в Лондонській школі економіки: "Одне з можливих пояснень – павловський антиамериканізм: якщо США підтримують Зеленського, то це не та сімейна фотографія, на якій вони хотіли б з'явитися".