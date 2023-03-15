Росія розробляє наступальну біологічну зброю – Держдеп США

У США вважають, що Російська Федерація працює над створенням наступальної біологічної зброї, що порушує положенням Конвенції про біологічну зброю. Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї з порушенням своїх зобов'язань, взятих при підписанні Конвенції про біологічну зброю", - зазначив Прайс.

Він додав, що Росія, намагаючись виправдати свою агресію, багато років поширювала і продовжує поширювати дезінформацію, зокрема про так звані лабораторії біологічної зброї в Україні. З цією метою задіяні контрольовані Кремлем ЗМІ, інформаційні сайти, пов'язані з російською розвідкою, і так звані експерти.

"Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, що повторюють один одного", - уточнив Прайс.