Окупанти розміщують військових на турбазах Ялти – Генштаб

Окупанти продовжують інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Бєлгородської області ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Про це повідомляє у вівторок ввечері Генштаб.

На території прибережних турбаз і пансіонатів міста Ялта Донецької області, протягом останніх декількох діб, було розміщено додатково близько 1 тисячі військовослужбовців ворога. У зв’язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів.