У Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на Уралі

У Росії сталися чергові епічні пожежі на складах, які тепер в країні-агресорці відбуваються іноді по кілька разів на тиждень. За повідомленнями російського МНС, у ніч на 14 березня згорів склад в Сімферополі на площі 1000 кв.м та ангар у Свердловській області площею 1600 кв.м.

У Сімферополі пожежа розпочалася вночі. Повідомлення про це на сайті МНС з'явилося о 5-й ранку. У Відомо, що загорівся склад. У гасінні було задіяно близько 30 осіб та 7 одиниць техніки. Пожежу ліквідували вже вранці.

Нагадаємо, на тлі пожеж на нафтобазах та нафтопереробних заводах, які тривають в Росії після початку вторгнення в Україну, один з найбільших регіонів Росії заявив про дефіцит бензину.