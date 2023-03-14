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2023-03-14
У Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на Уралі
Загорілося вночі.
© Соцмережі
У Росії сталися чергові епічні пожежі на складах, які тепер в країні-агресорці відбуваються іноді по кілька разів на тиждень. За повідомленнями російського МНС, у ніч на 14 березня
У Сімферополі пожежа розпочалася вночі. Повідомлення про це на сайті МНС з'явилося о 5-й ранку. У Відомо, що загорівся склад. У гасінні було задіяно близько 30 осіб та 7 одиниць техніки. Пожежу ліквідували вже вранці.
Нагадаємо, на тлі пожеж на нафтобазах та нафтопереробних заводах, які тривають в Росії після початку вторгнення в Україну, один з найбільших регіонів Росії заявив про дефіцит бензину.
Лія Ільченко, ZN.ua