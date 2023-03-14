На ЗАЕС зростає дефіцит професіоналів: до чого це може призвести

У тимчасово захопленому Росією місті Енергодар на Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит професійних працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти працевлаштували на ЗАЕС осіб без відповідної освіти та стажу.

"У російських представників "Росатому" минув термін контракту. У той же час, у підписанні нового або продовженні чинного контракту їм відмовлено. Також відмовлено у поверненні до Росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків", - попереджає Генштаб.