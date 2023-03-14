Посол України в Індонезії відреагував на можливі візові обмеження для українців на Балі
Посол вважає, що для таких обмежень немає підстав.
Посол України в Індонезії Василь Гамянін відреагував на ініціативу губернатора Балі Ваян Костеа пр скасування віз по приїзду для українців та росіян. Про це посол
За його словами, якщо таке рішення буле ухвалено, то від цього в першу чергу постраждає сама Індонезія як туристична країна. Окрім того, він не бачить підстав для запровадження таких кроків щодо українців, яких на острові проживає 5-6 тис. українців,на відміну від росіян, яких тут понад 50 тисяч.
Він зауважив, що якщо влада має намір скасовувати візи, то має це робити для всіх туристів, а не лише для українців.
"Вибіркове скасування – це пряма дискримінація і відвертий тиск на Україну, яка ні в чому поганому не була помічена. У моєму розумінні, і я про це теж казатиму пресі, якщо людина порушує закон або адміністративні правила, їй можна зробити попередження, оштрафувати, посадити у в’язницю, якщо вона вчинила кримінальний злочин, або депортувати. А скасування віз по прильоту зашкодить самій Індонезії як туристичній країні" - розповів Гамянін.