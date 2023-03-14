Посол України в Індонезії відреагував на можливі візові обмеження для українців на Балі

Посол вважає, що для таких обмежень немає підстав.

Посол України в Індонезії відреагував на можливі візові обмеження для українців на Балі
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Посол України в Індонезії Василь Гамянін відреагував на ініціативу губернатора Балі Ваян Костеа пр скасування віз по приїзду для українців та росіян. Про це посол повідомив в коментарі "Укрінформу".

За його словами, якщо таке рішення буле ухвалено, то від цього в першу чергу постраждає сама Індонезія як туристична країна. Окрім того, він не бачить підстав для запровадження таких кроків щодо українців, яких на острові проживає 5-6 тис. українців,на відміну від росіян, яких тут понад 50 тисяч.

Він зауважив, що якщо влада має намір скасовувати візи, то має це робити для всіх туристів, а не лише для українців.

"Вибіркове скасування – це пряма дискримінація і відвертий тиск на Україну, яка ні в чому поганому не була помічена. У моєму розумінні, і я про це теж казатиму пресі, якщо людина порушує закон або адміністративні правила, їй можна зробити попередження, оштрафувати, посадити у в’язницю, якщо вона вчинила кримінальний злочин, або депортувати. А скасування віз по прильоту зашкодить самій Індонезії як туристичній країні" - розповів Гамянін.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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