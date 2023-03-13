В Москві масово знищують заповідники для встановлення систем ППО

Держава-агресор ніде не проінформувала населення про подібні заходи

В Москві масово знищують заповідники для встановлення систем ППО
© The Insider

В кількох районах Москви почалися активні вирубки лісу після Нового року. Ціль такого дійства – встановлення систем протиповітряної оборони (ППО), пише The Insider.

Наприклад, у районі Печатники вирубали близько 100 га лісу в охоронній зоні музею-заповідника Коломенське. Військові експерти попереджають, що розміщення військових об'єктів поблизу багатоповерхівок загрожує їхнім жителям.

Також на одному з майданчиків, який зрівняли з землею та залили бетоном, розгорнули багатофункціональну систему. Вона виявляє та супроводжує повітряні цілі. Спочатку її встановили на колісному шасі, а наприкінці лютого – на пересувній вежі заввишки близько 25 метрів. В центрі майданчика розмістили станцію, призначену для вимірювання координат літаків, гелікоптерів, БПЛА та ракет.

Ще були розміщені установки С-400 на Лосиному острові та полях Тимірязівської сільгоспакадемії. Це суперечить природоохоронному законодавству, яке дає дозвіл на будь-які роботи лише після екологічної експертизи.

The Insider

Розгорнуто й інші елементи системи, зокрема, пункт бойового управління, ймовірно, 50К6А, призначений для керівництва всіма засобами С-400 та взаємодії з іншими засобами ППО та командними пунктами.

The Insider


Максим Царук, ZN.ua





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