Окупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мер

Іван Федоров розповів, що загарбники обіцяють мешканцям Мелітополя, якщо вони приєднаються до ПВК, інформує ZN.ua.

Окупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мер
© РИА Мелитополь

Російські окупанти намагаються вербувати мешканців Мелітополя для вступу до ПВК «Вагнер», щоб потім штурмувати Бахмут. Про це в ефірі телемарафону заявив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Наприкінці тижня у закритих групах мелітопольців, які залишились у тимчасово окупованому місті, почали робити розсилку та набирати до «Вагнера». Звісно ж, ніхто не погоджується», – розповів Федоров.

За його словами, окупанти пропонують платити 200 тисяч рублів на місяць тим мешканцям міста, які згодні у складі «Вагнера», готові їхати до Бахмута. Там щодня йдуть запеклі бої.





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