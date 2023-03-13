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2023-03-13
Окупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мер
Іван Федоров розповів, що загарбники обіцяють мешканцям Мелітополя, якщо вони приєднаються до ПВК, інформує
© РИА Мелитополь
Російські окупанти намагаються вербувати мешканців Мелітополя для вступу до ПВК «Вагнер», щоб потім штурмувати Бахмут. Про це в ефірі телемарафону
«Наприкінці тижня у закритих групах мелітопольців, які залишились у тимчасово окупованому місті, почали робити розсилку та набирати до «Вагнера». Звісно ж, ніхто не погоджується», – розповів Федоров.
За його словами, окупанти пропонують платити 200 тисяч рублів на місяць тим мешканцям міста, які згодні у складі «Вагнера», готові їхати до Бахмута. Там щодня йдуть запеклі бої.
Юлія Москаленко, ZN.ua