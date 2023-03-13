"Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути..."
Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло відзначився новою скандальною заявою на адресу української влади та ПЦУ.
Під час проповіді в одному із храмів Нижньої лаври, якими поки що користується МП, митрополит, відомий як «Паша-Мерседес», заявив, що «Апокаліпсис починається з України», а українську владу назвав "онуками вождів революції – гонителів Церкви".
Крім того, духовенство ПЦУ скандальний ієрарх звинуватив у "оскверненні" Трапезного та Успенського соборів Лаври.
"29 березня ми, монахи з понад 200 людей, повинні будемо залишити у Києво-Печерській лаврі свій дім. Внуки революції, вождів, гонителів Церкви Христової сьогодні прикриваються головним.. Мабуть… не мабуть, а точно Апокаліпсис починається з України", - заявив розлючений піп.
Втім, митрополит УПЦ МП Павло Лебідь має надію, що вигнати МП з Лаври все ж не вдасться:
«Ми до останнього будемо відстоювати свої права. Ми будемо до останнього відстоювати свої святині».
"Брати і сестри, ви не повинні залишатися осторонь. Ми обирали цих депутатів і сьогодні ми повинні дати відповідь: як обирали, так можемо і усунути, як це заведено в цивілізованому світі. Тому нам доведеться підняти голос. Ми повинні відстояти свою віру, ми не повинні осоромити Церкву, нехай навіть мене розстріляють..." , – підсумував Павло у своїй істеричній проповіді.
Коментуючи заяву Павла, українці висвловлюють впевненість, що МП з України треба було гнати ще багато років тому:
«Гнати їх треба було ще мінімум 20 років назад!», «Паша Мерседес і духовні цінності?», «Московським попам не місце в Україні!»,
«Чому він ще рипається? Він вже наплів харманів на безліч статей. Його постать і поведінка, його дії - є образою всього, що називається УКРАЇНСТВОМ»,
«Що Павлуша не подобається рішення народа? Досить вже наживатись, пора відповідати. Тобі місце за гратами»,
«А не пішов би він слідом за кораблем».
Додамо,
У Мінкульті повідомили, що не подовжують договір оренди з УПЦ МП через порушення умов користування державним майном. Від 11 березня на території заповідника проводитимуть інвентаризацію майна.