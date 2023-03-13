"Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути..."

"Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути..."

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло відзначився новою скандальною заявою на адресу української влади та ПЦУ.

Під час проповіді в одному із храмів Нижньої лаври, якими поки що користується МП, митрополит, відомий як «Паша-Мерседес», заявив, що «Апокаліпсис починається з України», а українську владу назвав "онуками вождів революції – гонителів Церкви".

Крім того, духовенство ПЦУ скандальний ієрарх звинуватив у "оскверненні" Трапезного та Успенського соборів Лаври.

"29 березня ми, монахи з понад 200 людей, повинні будемо залишити у Києво-Печерській лаврі свій дім. Внуки революції, вождів, гонителів Церкви Христової сьогодні прикриваються головним.. Мабуть… не мабуть, а точно Апокаліпсис починається з України", - заявив розлючений піп.

Втім, митрополит УПЦ МП Павло Лебідь має надію, що вигнати МП з Лаври все ж не вдасться:

«Ми до останнього будемо відстоювати свої права. Ми будемо до останнього відстоювати свої святині».

Киево-печерская лавра

"Брати і сестри, ви не повинні залишатися осторонь. Ми обирали цих депутатів і сьогодні ми повинні дати відповідь: як обирали, так можемо і усунути, як це заведено в цивілізованому світі. Тому нам доведеться підняти голос. Ми повинні відстояти свою віру, ми не повинні осоромити Церкву, нехай навіть мене розстріляють..." , – підсумував Павло у своїй істеричній проповіді.

Коментуючи заяву Павла, українці висвловлюють впевненість, що МП з України треба було гнати ще багато років тому:

«Гнати їх треба було ще мінімум 20 років назад!», «Паша Мерседес і духовні цінності?», «Московським попам не місце в Україні!»,

«Чому він ще рипається? Він вже наплів харманів на безліч статей. Його постать і поведінка, його дії - є образою всього, що називається УКРАЇНСТВОМ»,

«Що Павлуша не подобається рішення народа? Досить вже наживатись, пора відповідати. Тобі місце за гратами»,

«А не пішов би він слідом за кораблем».

Додамо, до 29 березня УПЦ МП має залишити Києво-Печерську Лавру.

У Мінкульті повідомили, що не подовжують договір оренди з УПЦ МП через порушення умов користування державним майном. Від 11 березня на території заповідника проводитимуть інвентаризацію майна.


Катерина Петренко, politeka.net





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