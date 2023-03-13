Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка

Прігожин зіткнувся із проблемою вербування нових бійців в ПВК, інформує ZN.ua.

Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
© Бельцкий независимый портал

Останнім часом власник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин, ймовірно, втратив доступ до вербування в російських в'язницях через відкриті суперечки з керівництвом російського Міноборони. Тепер Прігожин спрямовує зусилля на вербування пересічних громадян Росії, заявляють аналітики британської розвідки.

Так, з початку березня 2023 року «Вагнер» створив аутрич-команди в спортивних центрах щонайменше в 40 точках по всій Росії.

«Останніми днями вербувальники «Вагнера» в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети «заява молодого воїна», щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів», - зазначають аналітики.

Водночас британські експерти вказують, що близько половини в’язнів, яких «Вагнер» уже відправив в Україну, ймовірно, стали втратами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату вербування засуджених.

«Якщо заборона на вербування триватиме, Прігожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаб або інтенсивність операцій Вагнера в Україні», - прогнозують у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2023

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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/hc3RfWFhvf

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 13, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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