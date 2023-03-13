В Туреччині збудують понад 300 будинків для постраждалих від землетрусів – Ердоган

Найбільше від землетрусів постраждало місто Хатаї.

В Туреччині збудують понад 300 будинків для постраждалих від землетрусів – Ердоган
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В Туреччині побудують 244 тисяч одиниць житла і 75 тисяч сільських будинків. Планується завершити будівництво протягом року. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Anadolu.

За його словами, наслідки землетрусів, які відчувалися на великій території, спричинили найбільше руйнувань і людських жертв у Хатаї.

"Той факт, що ці землетруси, які називають катастрофою століття, також сталися у дні, коли панували суворі зимові умови, ще більше посилив негативні наслідки", - додав президент Туреччини.

Він також повідомив трохи статистики: у пошуково-рятувальних заходах приймали участь близько 35 тисяч людей. Усього в зоні землетрусу працювало 271 000 офіційних осіб та іншого допоміжного персоналу. Майже півмільйона осіб, добровольців та членів неурядових організацій, кинулися на допомогу постраждалим від землетрусу.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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