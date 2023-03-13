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2023-03-13
Росія прислала поповнення бойових сил на Донеччину
Новоприбулі низькомотивовані для участі у бойових діях, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Протягом 11 березня до моргу Енергодара надійшло близько 30 тіл окупантів. Про це
Водночас зазначаєтся, що Росія оперативно поповнює бойові втрати.
"Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.
Оксана Лебедина, ZN.ua