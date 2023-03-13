Росія прислала поповнення бойових сил на Донеччину

Протягом 11 березня до моргу Енергодара надійшло близько 30 тіл окупантів. Про це повідомляє Генштаб.

Водночас зазначаєтся, що Росія оперативно поповнює бойові втрати.

"Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.