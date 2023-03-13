Росія прислала поповнення бойових сил на Донеччину

Новоприбулі низькомотивовані для участі у бойових діях, інформує ZN.ua.

Росія прислала поповнення бойових сил на Донеччину
© Минобороны РоSSии/t.me

Протягом 11 березня до моргу Енергодара надійшло близько 30 тіл окупантів. Про це повідомляє Генштаб.

Водночас зазначаєтся, що Росія оперативно поповнює бойові втрати.

"Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський озвучив втрати росіян під БахмутомЗеленський озвучив втрати росіян під Бахмутом
Розстріляний росіянами Олександр Мацієвський був громадянином МолдовиРозстріляний росіянами Олександр Мацієвський був громадянином Молдови
Росіяни лікують своїх поранених у цивільних лікарнях – ЦНСРосіяни лікують своїх поранених у цивільних лікарнях – ЦНС
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?
Росіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаРосіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Росія не брала участі в переговорах про продовження зернової угоди – ЗахароваРосія не брала участі в переговорах про продовження зернової угоди – Захарова
Росіяни намагаються імітувати суттєве нарощування сил на Запоріжжі — ЦНСРосіяни намагаються імітувати суттєве нарощування сил на Запоріжжі — ЦНС
«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian
Пентагон хоче отримати 170 мільярдів доларів на поповнення запасів зброїПентагон хоче отримати 170 мільярдів доларів на поповнення запасів зброї
Последние новости
Подгружаем последние новости