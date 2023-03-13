У Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в Україні

Міністр оборони Ханно Певкур Естонії заявив, що приблизно 10 громадян країни допомагають захищати Україну і приблизно стільки ж воюють на боці армії окупанта. Про це повідомляє ERR.

"Їх можна перерахувати на пальцях двох рук, не більше. На жаль, ми змушені визнати, що і на російському боці є громадяни Естонії", — зазначив міністр.

Говорячи про жителів Естонії, які воюють на боці російських військ, він підкреслив, що якщо їх буде виявлено і вони повернуться в Естонію, їм загрожує кримінальне покарання.

"Участь у війні на боці агресора в Естонії карається", — додав Певкур.