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2023-03-13
У Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в Україні
За словами голови відомства, близько 10 воюють за Україну і приблизно стільки ж за Росію, інформує
© Scanpix/Postimees
Міністр оборони Ханно Певкур Естонії заявив, що приблизно 10 громадян країни допомагають захищати Україну і приблизно стільки ж воюють на боці армії окупанта. Про це
"Їх можна перерахувати на пальцях двох рук, не більше. На жаль, ми змушені визнати, що і на російському боці є громадяни Естонії", — зазначив міністр.
Говорячи про жителів Естонії, які воюють на боці російських військ, він підкреслив, що якщо їх буде виявлено і вони повернуться в Естонію, їм загрожує кримінальне покарання.
"Участь у війні на боці агресора в Естонії карається", — додав Певкур.
Михайло Яровенко, ZN.ua