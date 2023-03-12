Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку

ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів.

Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Російські окупаційні війська через значні втрати військової техніки використовують на кремінському напрямку старі танки, заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"На кремінському напрямку українські захисники допомагають росіянам втрачати сучасну техніку, нині війська РФ перейшли з танків Т-90 на Т-72… Дев‘яності закінчилися" - наголосив Гайдай.

За його словами, окупанти намагаються продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною.


Анна Конюченко, ZN.ua





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