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2023-03-12
Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку
ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів.
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Російські окупаційні війська через значні втрати військової техніки використовують на кремінському напрямку старі танки, заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у
"На кремінському напрямку українські захисники допомагають росіянам втрачати сучасну техніку, нині війська РФ перейшли з танків Т-90 на Т-72… Дев‘яності закінчилися" - наголосив Гайдай.
За його словами, окупанти намагаються продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною.
Анна Конюченко, ZN.ua