Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку

Російські окупаційні війська через значні втрати військової техніки використовують на кремінському напрямку старі танки, заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"На кремінському напрямку українські захисники допомагають росіянам втрачати сучасну техніку, нині війська РФ перейшли з танків Т-90 на Т-72… Дев‘яності закінчилися" - наголосив Гайдай.

За його словами, окупанти намагаються продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною.