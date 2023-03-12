Кулеба закликав німецький уряд до оперативнішого вирішення питання боєприпасів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд Німеччини розширити постачання Києву артилерійських боєприпасів, нестача яких є першочерговою потребою для боротьби з російськими окупантами.

В інтерв'ю газеті Bild am Sonntag він зазначив, що під час Мюнхенської безпекової конференції німецькі виробники зброї підтвердили готовність налагодити поставки, але потребують узгодження контрактів урядом.

«Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. … Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Отже, проблема в уряді», - зазначив міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що спокійно ставиться до поставки винищувачів, оскільки вважає, що найближчим часом цього не відбудеться.

«Це дуже складне завдання з логістики та технічної точки зору. Тому ми радимо вже зараз розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках, щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час чи багато місяців на навчання», - зазначив він.