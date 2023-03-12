Російські війська можуть підтягувати вогневі точки на Кінбурнську косу

Окупанти ховаються за мирними мешканцями.

Російські війська можуть підтягувати вогневі точки на Кінбурнську косу

Російські окупаційні війська можуть підтягувати вогневі точки на Кінбурнську косу, заявила в ефірі телемарафону начальниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Цілком ймовірно, що вони можуть підтягувати туди поодинокі вогневі точки з різного виду озброєння, оскільки вони мають сполучення суходолом. Ми відстежуємо цю роботу, але можемо реагувати тоді, коли вони зробили хоча б один постріл. Це специфіка самої коси, де не дуже легко нам їх виявляти, і вони також ховаються за мирними мешканцями, які там залишаються", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
Блок рекламы


Похожие новости
Російські спецслужби запланували провокації під час антиурядових протестів в Кишиневі– Нацполіція МолдовиРосійські спецслужби запланували провокації під час антиурядових протестів в Кишиневі– Нацполіція Молдови
Монахи зможуть залишитися в Києво-Печерській лаврі, але за певних умов – ТкаченкоМонахи зможуть залишитися в Києво-Печерській лаврі, але за певних умов – Ткаченко
"Их там нет": Росія оприлюднила заяву про те, що її війська ніколи не заходили на територію Запорізької АЕС"Их там нет": Росія оприлюднила заяву про те, що її війська ніколи не заходили на територію Запорізької АЕС
Воєнний стан: чи можуть призвати засуджених за ухилення від мобілізаціїВоєнний стан: чи можуть призвати засуджених за ухилення від мобілізації
Західні партнери можуть розпочати переговори щодо введення військ в Україну – ОрбанЗахідні партнери можуть розпочати переговори щодо введення військ в Україну – Орбан
Війна не змінила співпрацю Китаю та РФ в оборонному секторі, напрацьованами каналами можуть таємно постачати зброю – CNNВійна не змінила співпрацю Китаю та РФ в оборонному секторі, напрацьованами каналами можуть таємно постачати зброю – CNN
Полонений «вигнерівець»: Пішов на війну проти України, бо сидіти в російській колонії було нестерпноПолонений «вигнерівець»: Пішов на війну проти України, бо сидіти в російській колонії було нестерпно
Російські ракетоносії покинули Чорне море, щоб поповнити боєкомплекти – ГуменюкРосійські ракетоносії покинули Чорне море, щоб поповнити боєкомплекти – Гуменюк
Російські війська втратили 20-30 тисяч військових, намагаючись захопити Бахмут – The GuardianРосійські війська втратили 20-30 тисяч військових, намагаючись захопити Бахмут – The Guardian
Ситуація в Бахмуті досягла крайньої точки: карта і заява генерала ВСУСитуація в Бахмуті досягла крайньої точки: карта і заява генерала ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости