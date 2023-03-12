Російські війська можуть підтягувати вогневі точки на Кінбурнську косу

Російські окупаційні війська можуть підтягувати вогневі точки на Кінбурнську косу, заявила в ефірі телемарафону начальниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Цілком ймовірно, що вони можуть підтягувати туди поодинокі вогневі точки з різного виду озброєння, оскільки вони мають сполучення суходолом. Ми відстежуємо цю роботу, але можемо реагувати тоді, коли вони зробили хоча б один постріл. Це специфіка самої коси, де не дуже легко нам їх виявляти, і вони також ховаються за мирними мешканцями, які там залишаються", - наголосила Гуменюк.