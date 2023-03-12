На ліквідацію наслідків удару по Києву «Кинджалом» знадобилося понад три доби – КМВА

Зараз інфраструктура Києва працює в штатному режимі.

На ліквідацію наслідків удару по Києву «Кинджалом» знадобилося понад три доби – КМВА
© Василь Артюшенко, ZN.UA

У Києві три доби ліквідовували наслідки ворожого обстрілу ракетою типу «Кинджал», повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує ZN.ua.

«Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу «Кинджал» в об'єкт інфраструктури Києва. Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби. Частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці», – зазначили в КМВА.

Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що у Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста, за його словами, працює в штатному режимі.





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
Блок рекламы


Похожие новости
Ще понад тисячу окупантів знищили ЗСУ: оновлені дані втрат ворогаЩе понад тисячу окупантів знищили ЗСУ: оновлені дані втрат ворога
Росіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаРосіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Ліквідували понад тисячу окупантів за день: Генштаб озвучив нові дані щодо втратЛіквідували понад тисячу окупантів за день: Генштаб озвучив нові дані щодо втрат
Неможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття – ІгнатНеможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття – Ігнат
Понад 200 тисяч солдатів і 1 800 офіцерів РФ вбиті або поранені з початку війни — командувач сил НАТО в ЄвропіПонад 200 тисяч солдатів і 1 800 офіцерів РФ вбиті або поранені з початку війни — командувач сил НАТО в Європі
Понад 40% киян залишили місто у лютому-березні минулого року – опитуванняПонад 40% киян залишили місто у лютому-березні минулого року – опитування
Вже понад 150 тисяч окупантів "відвоювалися" назавжди: свіже зведення втрат РФВже понад 150 тисяч окупантів "відвоювалися" назавжди: свіже зведення втрат РФ
В Україні знищено уже понад 150 тисяч окупантів – Генштаб ЗСУВ Україні знищено уже понад 150 тисяч окупантів – Генштаб ЗСУ
Навколо Києва вночі збили дев'ять ворожих дронів. У КМВА повідомили, чи є жертвиНавколо Києва вночі збили дев'ять ворожих дронів. У КМВА повідомили, чи є жертви
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Последние новости
Подгружаем последние новости