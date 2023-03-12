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2023-03-12
На ліквідацію наслідків удару по Києву «Кинджалом» знадобилося понад три доби – КМВА
Зараз інфраструктура Києва працює в штатному режимі.
© Василь Артюшенко, ZN.UA
У Києві три доби ліквідовували наслідки ворожого обстрілу ракетою типу «Кинджал»,
«Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу «Кинджал» в об'єкт інфраструктури Києва. Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби. Частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці», – зазначили в КМВА.
Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що у Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста, за його словами, працює в штатному режимі.
Юлія Москаленко, ZN.ua