На ліквідацію наслідків удару по Києву «Кинджалом» знадобилося понад три доби – КМВА

У Києві три доби ліквідовували наслідки ворожого обстрілу ракетою типу «Кинджал», повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує ZN.ua .

«Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу «Кинджал» в об'єкт інфраструктури Києва. Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби. Частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці», – зазначили в КМВА.

Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що у Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста, за його словами, працює в штатному режимі.