Оголошено переможців Шевченківської премії: перелік
Переможців додаткового та основного конкурсу назвуть 22 травня, інформує
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав переможців у номінаціях: “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво” та “Кіномистецтво”. Про це
Лауреатами премії стали:
- Калитко Катерина Олександрівна, поетеса за книгу поезій «Орден мовчальниць»;
- Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович; Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за аудіоальбом «Пісні Української революції»;
- Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах;
- Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
- Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».
У комітеті також наголосили, що за результатами конкурсу комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу.
Як повідомлялось, цього року Шевченківську премію вперше не вручили в день народження Шевченка.
Номінантів на здобуття Шевченківської премії оприлюднили у лютому цього року, за кілька днів до роковин початку повномасштабного вторгнення.
Цього року запроваджено нову номінацію «За внесок у перемогу», яка встановлена на час воєнного стану в країні. Крім того, комітет оголосив прийом заявок на участь у додатковому конкурсі.
Переможців додаткового та основного конкурсів назвуть 22 травня.