Оголошено переможців Шевченківської премії: перелік

Переможців додаткового та основного конкурсу назвуть 22 травня, інформує ZN.ua.

Оголошено переможців Шевченківської премії: перелік

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав переможців у номінаціях: “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво” та “Кіномистецтво”. Про це йдеться у дописі Комітету в Facebook.

Лауреатами премії стали:

  • Калитко Катерина Олександрівна, поетеса за книгу поезій «Орден мовчальниць»;
  • Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович; Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за аудіоальбом «Пісні Української революції»;
  • Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах;
  • Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
  • Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У комітеті також наголосили, що за результатами конкурсу комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу.

Як повідомлялось, цього року Шевченківську премію вперше не вручили в день народження Шевченка.

Номінантів на здобуття Шевченківської премії оприлюднили у лютому цього року, за кілька днів до роковин початку повномасштабного вторгнення.

Цього року запроваджено нову номінацію «За внесок у перемогу», яка встановлена на час воєнного стану в країні. Крім того, комітет оголосив прийом заявок на участь у додатковому конкурсі.

Переможців додаткового та основного конкурсів назвуть 22 травня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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