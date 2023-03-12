Оголошено переможців Шевченківської премії: перелік

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав переможців у номінаціях: “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво” та “Кіномистецтво”. Про це йдеться у дописі Комітету в Facebook.

Лауреатами премії стали:

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

поетеса за книгу поезій «Орден мовчальниць»; Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович; Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за аудіоальбом «Пісні Української революції» ;

; Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах;

літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах; Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

– за публіцистичні статті та виступи останніх років; Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У комітеті також наголосили, що за результатами конкурсу комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу.

Як повідомлялось, цього року Шевченківську премію вперше не вручили в день народження Шевченка.

Номінантів на здобуття Шевченківської премії оприлюднили у лютому цього року, за кілька днів до роковин початку повномасштабного вторгнення.

Цього року запроваджено нову номінацію «За внесок у перемогу», яка встановлена на час воєнного стану в країні. Крім того, комітет оголосив прийом заявок на участь у додатковому конкурсі.

Переможців додаткового та основного конкурсів назвуть 22 травня.