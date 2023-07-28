Президент затвердив новий склад комітету Шевченківської премії

Головою комітету є Євген Нищук.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка цього року та про затвердження нового складу Комітету премії. Відповідний документ був опублікований на сайті президента, інформує ZN.ua.

Президент затвердив новий склад комітету Шевченківської премії
Євген Нищук є головою Комітету з Шевченківської премії
© Євген Нищук/Facebook

Так, до складу Комітету з Шевченківської премії увійшли:

  • Нищук Євген Миколайович — актор, голова Комітету;
  • Чистяк Дмитро Олександрович — письменник, літературознавець, заступник голови Комітету;
  • Васильєв Сергій Геннадійович — театральний критик;
  • Веселовська Ганна Іванівна — театрознавець;
  • Гайдай Ігор Миколайович — фотохудожник;
  • Жиров Олексій Леонідович (Олекса Манн) — художник;
  • Карп’як Вадим Дмитрович — журналіст, телеведучий;
  • Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна — мистецтвознавець;
  • Корнієнко Валентина Іллівна — майстер народного мистецтва, мистецтвознавець;
  • Кузан Василь Васильович — письменник, літературознавець;
  • Любка Андрій Степанович — письменник;
  • Михайлюта Олег Ігорович (Фагот) — музикант;
  • Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна — письменниця;
  • Сахно Іванна Анатоліївна — акторка;
  • Сидоренко Віктор Дмитрович — художник;
  • Сіренко Володимир Федорович — диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
  • Фроляк Богдана Олексіївна — композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
  • Халпахчі Андрій Якович — кінознавець;
  • Швачка Анжеліна Олексіївна — оперна співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Крім того, Зеленський доручив Комітету «провести конкурс на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі Українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України». При цьому, йдеться про те, що до цього конкурсу положення щодо строку опублікування творів не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії, не застосовується.

Нагадаємо, цього року вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, не було оприлюднено списку лауреатів та опубліковано відповідний указ президента. Наступного дня, 10 березня, голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити ще однією, «За внесок у перемогу», тому лауреатів у існуючих номінаціях та новій мали оголосити 22 травня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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