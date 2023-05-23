Склад Комітету Шевченківської премії оновлять майже повністю

Ніщук каже, що на це піде до двох тижнів.

Склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка буде оновлено майже повністю, повідомив на пресконференції у вівторок новий голова комітету Євген Ніщук, пише «Інтерфакс-Україна», інформує ZN.ua .

Він зазначив, що першим його завданням на посаді голови є формування нового авторитетного складу Комітету.

«Це мають бути ті люди, які мають вагу», - сказав Ніщук та додав, що за його відчуттями, склад Комітету буде оновлено майже на 100%.

Щодо колишніх членів Комітету, Ніщук заявив, що, можливо, деякі з них працюватимуть як експерти з різних напрямків.

За словами нового голови, на підбір нового складу членів Комітету знадобиться 10-14 днів, оскільки основних кандидатів він уже для себе визначив.

Також, за його словами, при відборі нового складу Комітету враховуватимуться і віковий, і ґендерний критерій, а також там будуть і представники від творчих спілок.

Нагадаємо, цього року вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, не було оприлюднено списку лауреатів та опубліковано відповідний указ президента. Наступного дня, 10 березня, Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити ще однією, «За внесок у перемогу», тому лауреатів у існуючих номінаціях та новій мали оголосити 22 травня.

Але вже 11 березня Комітет премії оголосив лауреатів частини номінацій, а голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров невдовзі подав у відставку. Пізніше про складання повноважень заявили і члени Комітету.