Оголошено перші підозри українському персоналу на окупованій Запорізькій АЕС

Не просто добровільно пішли на співпрацю з ворогом, а й запропонували свою допомогу у війні проти України, інформує ZN.ua.

Оголошено перші підозри українському персоналу на окупованій Запорізькій АЕС
© Служба безпеки України

Оголошено перші підозри персоналу Запорізької АЕС, з тих, хто уклав договір про співпрацю з ворогом. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, у результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону обіймав посаду заступника головного інженера.

Зазначається, що Чернічук добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України.

"Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову «експлуатуючу організацію АЕС», яка фактично підпорядковується "Росатому"", - розповіли в СБУ.

На цій "посаді" Чернічук змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ.

Також Чернічук був "гостем" на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російських обстрілів української АЕС.

Окрім того, СБУ викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Саме він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • псевдоочільнику АЕС ? ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони ? ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині нашої держави.


Лія Ільченко, ZN.ua





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