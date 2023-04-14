В Україні можуть розширити перелік осіб з інвалідністю внаслідок війни

Відповідний законопроєкт очікує на розгляд.

Через війну, яку розпочала Росія, військові часто отримують серйозні поранення та можуть бути визнані особами, що отримали інвалідність в наслідок війни, інформує ZN.ua.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має розширити категорії військовослужбовців, які можуть отримати цей статус.

Законопроєкт пропонує віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни також військових, що отримали інвалідність під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.

Також, членам їх сімей хочуть надати соціальні гарантії, як сім'ям загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

В пояснювальній записці йдеться, що такі зміни необхідні, бо країна-агресор неодноразово завдає ракетні удари по військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах.

Наймасштабніші ракетні удари були завдані по 184-му навчальному центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 169-му навчальному центру «Десна» імені князя Ярослава Мудрого та по інших військових частинах. Ці військові начальні центри підпорядковуються Сухопутним військам Збройних сил України.

У таких центрах військовослужбовці опановують нові військові спеціальності; здійснюється підготовка та перепідготовка військовослужбовців за контрактом; забезпечується проведення польової, тактичної та військовоспеціальної підготовки курсантів; вивчають озброєння та військову техніку, а також вдосконалюють навички їх практичного використання, що є вкрай важливим під час відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки.

Через ракетні удари по таких військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах загинула значна кількість військовослужбовців різних рангів, а також значна кількість військовослужбовців стали особами з інвалідністю, внаслідок отриманого поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання.

Зараз цей законопроєкт очікує розгляду комітету.


Аліса Ігітян, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"
Немає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – ЖарінНемає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – Жарін
Блок рекламы


Похожие новости
Війна в Україні може тривати кілька років — МоравецькийВійна в Україні може тривати кілька років — Моравецький
Україні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО влітку – МоравецькийУкраїні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО влітку – Моравецький
Німецький уряд схвалив передачу Україні польських МіГ-29 з колишніх складів НДРНімецький уряд схвалив передачу Україні польських МіГ-29 з колишніх складів НДР
Глава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорівГлава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорів
Рада ЄС затвердила першу частину плану постачання боєприпасів УкраїніРада ЄС затвердила першу частину плану постачання боєприпасів Україні
Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"
МЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії КитаюМЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю
Імперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні – МоравецькийІмперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні – Моравецький
Російська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – ІгнатРосійська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – Ігнат
Мінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в УкраїніМінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости