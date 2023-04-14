В Україні можуть розширити перелік осіб з інвалідністю внаслідок війни
Відповідний законопроєкт очікує на розгляд.
Через війну, яку розпочала Росія, військові часто отримують серйозні поранення та можуть бути визнані особами, що отримали інвалідність в наслідок війни, інформує
У Верховній Раді зареєстровано
Законопроєкт пропонує віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни також військових, що отримали інвалідність під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.
Також, членам їх сімей хочуть надати соціальні гарантії, як сім'ям загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
В пояснювальній записці йдеться, що такі зміни необхідні, бо країна-агресор неодноразово завдає ракетні удари по військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах.
Наймасштабніші ракетні удари були завдані по 184-му навчальному центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 169-му навчальному центру «Десна» імені князя Ярослава Мудрого та по інших військових частинах. Ці військові начальні центри підпорядковуються Сухопутним військам Збройних сил України.
У таких центрах військовослужбовці опановують нові військові спеціальності; здійснюється підготовка та перепідготовка військовослужбовців за контрактом; забезпечується проведення польової, тактичної та військовоспеціальної підготовки курсантів; вивчають озброєння та військову техніку, а також вдосконалюють навички їх практичного використання, що є вкрай важливим під час відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки.
Через ракетні удари по таких військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах загинула значна кількість військовослужбовців різних рангів, а також значна кількість військовослужбовців стали особами з інвалідністю, внаслідок отриманого поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання.
Зараз цей законопроєкт очікує розгляду комітету.