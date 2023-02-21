Податкова не визнає перелік окупованих територій та бойових дій від Мінреінтеграції

Державна податкова служба відмовляється визнавати перелік окупованих територій та бойових дій від Мінреінтеграції, й, відповідно, надавати податкові пільги, визначені законом для цих територій. Про це йдеться в роз’ясненні ДПСУ.

Податкова вимагає від КМУ дотримання букви закону в частині затвердження ним Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими.

"Перелік ..., затверджений наказом Мінреінтеграції, не може застосовуватися для цілей оподаткування. Ключовою умовою можливості застосування платниками особливостей оподаткування є перелік територій, визначений саме Кабінетом Міністрів України", - заявляють податківці, посилаючись на Податковий кодекс.