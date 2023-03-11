Іран придбає сучасні винищувачі Су-35 у Росії – ЗМІ

Іран продовжує нарощувати співпрацю з Росією. Тегеран уклав угоду з Москвою щодо закупівлі її сучасних багатоцільових винищувачів Су-35, повідомляє іранська державна медіа-корпорація IRIB , яка монополізує місцеве радіо і телебачення, і офіційне інформаційне агентство IRNA .

"Винищувачі Су-35 технічно прийнятні для Ірану, і Іран завершив укладання контракту на їх закупівлю", – заявило представництво Ірану в Організації Об’єднаних Націй.

У повідомленнях немає жодних підтверджень угоди з боку представників Росії. Деталі щодо кількості винищувачів, які планують придбати, і термінів поставок не розголошуються – ці дані секретні.