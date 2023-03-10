Spiegel показав яхту "Андромеда", з якої, ймовірно, підірвали "Північні потоки”

Її нібито орендували невідомі у чартерної компанії.

Spiegel показав яхту
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Вибухівку для підриву газопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2" перевозили на яхті, яку орендували через чартерну компанію на німецькому острові Рюген. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Видання зазначає, що диверсанти нібито перевозили свої вибухові пристрої на вітрильній яхті "Андромеда", приписаній у громаді Бреге на острові Рюген.

Група невідомих людей нібито орендувала 15-метрову яхту класу Bavaria Cruiser 50 у чартерної компанії, використавши підроблені документи.

Директор цієї чартерної компанії не захотів надавати журналістам Spiegel коментарів про оренду та орендарів. Федеральна прокуратура Карлсруе також відмовилася коментувати ситуацію з орендованою яхтою, пославшись на таємницю розслідування. Проте у відомстві підтвердили, що з 18 по 20 січня у зв'язку на судні проводився обшук у межах цієї справи.

Видання також повідомляє, що, реконструюючи курс "Андромеди" слідчі Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) досліджували пристань для яхт на півночі острова Рюген, де судно нібито зробило зупинку на початку вересня після відплиття з Росток-Варнемюнде. Співробітники BKA опитали свідків та вивчили документи портового оператора.

Точно невідомо, коли орендарі повернули "Андромеду" чартерній компанії через відсутність коментарів. Вибухи на газопроводах сталися в ніч на 26 вересня.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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