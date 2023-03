Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та засудила черговий масований ракетний удар Росії по території України.

У своєму Twitter Урсула фон дер Ляєн написала: “Спілкувалася сьогодні з Володимиром Зеленським після невибіркового ракетного удару по Україні минулої ночі. Навмисне націлювання Росією на цивільне населення та енергетичну мережу є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її шляху до ЄС”.