Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії поспілкувалась із президентом України, інформує ZN.ua.

Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
© Ursula von der Leyen/Twitter

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та засудила черговий масований ракетний удар Росії по території України.

У своєму Twitter Урсула фон дер Ляєн написала: “Спілкувалася сьогодні з Володимиром Зеленським після невибіркового ракетного удару по Україні минулої ночі. Навмисне націлювання Росією на цивільне населення та енергетичну мережу є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на її шляху до ЄС”.

Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate
missile attacks on Ukraine last night.

Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.

It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their ??path.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023

“Під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн ми засудили сьогоднішні ракетні атаки Росії. Привітав новий пакет санкцій і домовився про подальший тиск на російського агресора. Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії”,написав Володимир Зеленський.

During a call with @vonderleyen we condemned today’s Russia’s missile attacks. Welcomed new package of sanctions and agreed on further pressure on Russian aggressor. Discussed ?? progress in implementation of @EU_Commission recommendations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2023


Юлія Лавришин, ZN.ua





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