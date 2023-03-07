Україна вступить в НАТО, та лише після закінчення війни – Вебер

Членство України в НАТО можливе лише після завершення війни та є однією з умов архітектури безпеки у Європі. Таку думку висловив президент Європейської народної партії, головного міжпартійного об’єднання у Євросоюзі, Манфред Вебер в інтерв’ю "Європейській правді".

"Якщо зараз ми запросили до НАТО Фінляндію та Швецію – то для мене фундаментально ясно, що Україна має рівно те саме право! У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з Росією, тому вибачте, але тепер вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії". Але очевидно, що Україна має пережити війну для того, щоби вступити до НАТО", - зауважив Вебер.

Він підкреслив, що абсолютно ясно "і наші українські друзі це знають, що для розширення НАТО нам потрібен мир".

"Держави у війні не можуть доєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була б членом НАТО", - сказав політик.

Вебер підкреслив, що одним із критерії вступу в НАТО є зміцнення державою безпеки Альянсу, і Україна вже сьогодні це робить.

"Україна демонструє це буквально щодня, стримуючи жахливу російську машину війни. Ви довели свою безпекову спроможність", - сказав він.

Також за його словами, більш ніж очевидна відповідність України цінностям Альянсу. Він додав, що рішення саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році, на якому Україні відмовили у ПДЧ, було помилкою, тож врешті-решт цю помилку доведеться виправляти.