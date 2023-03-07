Президент Ізраїлю взявся примирити Нетаньяху з опозицією

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог вважає, що компроміс щодо урядового проєкту реформування судової системи може бути досягнутий, повідомляє The Time of Israel.

«Реформа в її нинішньому вигляді ставить під загрозу демократичні основи Держави Ізраїль», – сказав Герцог. Президент також попередив, що широкі та напружені дебати щодо реформування судової системи створили «один із найважчих моментів, які коли-небудь переживала держава Ізраїль».

Протести проти проєкту судової реформи тривають в країні вже дев'ять тижнів поспіль. Люди виходять на вулиці, відбуваються сутички з поліцією.

Резервісти заявили, що на знак протесту проти реформи не з’являться на навчання. Після цього місцеві ЗМІ розповсюдили лист десятьох колишніх начальників військово-повітряних сил до прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з попередженням про «серйозну та відчутну» загрозу, яку представляє план капітального реформування судової системи.

У своїй заяві ввечері в понеділок Нетаньяху розкритикував погрози відмовитися від військової служби, які, за його словами, ставлять під загрозу існування Ізраїлю.

«На полі бою солдати були об’єднаними упродовж усіх війн Ізраїлю, незважаючи на боротьбу та розбіжності між нами. Є місце для протесту, є місце для незгоди, для висловлення думок, але немає місця для відмови», – сказав він, виступаючи з бази прикордонної поліції в окупованому поселенні Бейт-Хорон на Західному березі.

Незважаючи на те, що посада президента є церемоніальною, Герцог скликав майже 100 ізраїльських мерів і керівників місцевих органів влади на екстрену нараду, щоб знайти рішення стосовно проєкту реформи, який розколов країну та призвів до масових загальнонаціональних протестів.

«Ми ближче, ніж будь-коли, до можливості узгодженого плану. Є домовленості за лаштунками щодо більшості речей», — сказав Герцог у заяві, не повідомляючи подробиць.

Лідери опозиції Яїр Лапід і Бенні Ганц, у свою чергу, виступили зі спільною заявою, високо оцінивши зусилля президента досягти компромісу, однак вимагаючи від Нетаньяху зупинити законодавчий процес, щоб забезпечити чесний і ефективний діалог.

«Ізраїль знаходиться на межі надзвичайної ситуації національного масштабу, а Нетаньяху відмовляється зупинятися», — написали вони в Twitter .

Представник партії Нетаньяху повідомив, що прем'єр-міністр висловив зацікавленість у досягненні компромісу, однак стурбований тим, чи погодиться на це міністр юстиції Ярів Левін. Минулого тижня, за його словами, Нетаньяху мав намір оголосити, що призупиняє суперечливий закон для проведення переговорів, однак був змушений відкласти заяву, оскільки Левін погрожував піти у відставку, що потягло б за собою розпад коаліції.

План капітальної реформи судової системи, який вже отримав початкове схвалення парламенту, надасть уряду більше впливу на відбір суддів і обмежить повноваження Верховного суду скасовувати закони.

Критики запланованих законодавчих змін кажуть, що Нетаньяху, якого судять за звинуваченнями в хабарництві, які він заперечує, вживає заходів, які завдадуть шкоди демократичним системам стримувань і противаг, сприятимуть корупції та призведуть до дипломатичної ізоляції.

Натомість прихильники план Нетаньяху вважають, що зміни необхідні, щоб приборкати те, що вони вважають «активістським судочинством», яке «втручається в політику».

Відомий ізраїльський військовий історик, професор історичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі Юваль Ной Харарі у своїй статті «Момент страшного прозріння» проаналізував ситуацію в Ізраїлі та спрогнозував можливий сценарій розвитку подій. Харарі натякнув, що може залишити Ізраїль, якщо влада не припинить знищувати демократію.