Путінська Росія витягає з могили Сталіна в якості союзника під час війни

У той час, коли Росія вступає в другий рік війни проти України, шанувальники Іосіфа Сталіна насолоджуються відновленим союзом з Кремлем, пише POLITICO.

У неділю сотні сталіністів, які прийшли на Червону площу, щоб відзначити 70-ту річницю смерті радянського диктатора, були сповнені піднесення та захоплення людиною, відповідальною за масові страти, мережу трудових таборів і примусовий голод.

Але не цей бік диктатора був у центрі уваги тих, хто прийшов, щоб вшанувати його пам’ять.

«Сталін протистояв нацизму. І тепер наш чинний президент взяв на себе і знову очолив цю боротьбу», — сказав POLITICO Максим, 19-річний студент-медик у синьому вовняному капелюсі, який, як і інші опитані для цієї статті, відмовився назвати своє прізвище.

35-річна маркетолог Ірина принесла букет червоних гвоздик, щоб покласти його на могилу Сталіна на некрополі Кремлівської стіни. 24 лютого минулого року, коли президент Путін оголосив війну Україні, Ірина опублікувала в Instagram фото серпа і молота. «Цей символ сказав для мене все», — говорить вона.

Стоячи перед мавзолеєм засновника Радянського Союзу Владіміра Лєніна на Красній площі, давній лідер Комуністичної партії Геннадій Зюганов сказав журналістам, що Путін може брати «уроки» у Сталіна.

«Настав час вжити заходів і почати боротися по-справжньому», — закликає він.

У той час, як репутація Сталіна зазнає реабілітації, ті, хто займається документуванням масових репресій радянської доби, відчули всю силу використаного проти них державного апарату.

На іншому кінці міста від Красної площі, у північно-східному Басманному районі Москви, близько двох десятків людей зібралися біля вицвілого жовтого чотириповерхового будинку в неділю. Вони прийшли встановити меморіальну дошку на пам’ять про це місце, як останнє житло Володимира Маслова, економіста, звинуваченого у шпигунстві на користь Польщі у сфабрикованій справі та розстріляного в розпал сталінських чисток. Один із присутніх був одягнений у оливково-зелену куртку, прикрашену Голубом миру — ризикована політична заява в путінській Росії.