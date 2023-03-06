СБУ затримала заступника глави Одеської ОВА Ткачука

Посадовця, ймовірно, підозрюють у хабарництві.

СБУ затримала заступника глави Одеської ОВА Ткачука
© СБУ

Після звільнення за хабарництво заступника голови Одеської обласної держадміністрації Олега Муратова у січні, 6 березня Служба безпеки України затримала заступника глави ОВА Ігоря Ткачука.

"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни", – написав очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко у Telegram, не розкривши подробиць справи.

За його словами, СБУ зараз проводить слідчі дії, а деталі щодо причин затримання будуть розкриті пізніше.

"Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", – наголосив глава Одеської ОВА.

Водночас, місцеве видання "Думська" пише із посиланням на джерело в прокуратурі, що Ткачук, як і Муратов, був затриманий за підозрою в отриманні хабара.


Максим Царук, ZN.ua





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