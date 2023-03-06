СБУ затримала заступника глави Одеської ОВА Ткачука
Посадовця, ймовірно, підозрюють у хабарництві.
Після звільнення за хабарництво заступника голови Одеської обласної держадміністрації Олега Муратова у січні, 6 березня Служба безпеки України затримала заступника глави ОВА Ігоря Ткачука.
"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни", – написав очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко у
За його словами, СБУ зараз проводить слідчі дії, а деталі щодо причин затримання будуть розкриті пізніше.
"Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", – наголосив глава Одеської ОВА.
Водночас, місцеве видання "