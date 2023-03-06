У Підмосков'ї озброєний гранатою чоловік хотів підірвати військкомат: фото

У Росія час від часу стаються інциденти із підпалом військкоматів чи нападами на них. Цього разу, 6 березня, у підмосковному місті Домодєдово затримали чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати військкомат, інформує Апостроф.

Про це повідомили в російських телеграм-каналах.

Одягнений у камуфляж чоловік посеред дня пішов до військкомату в Домодєдово й почав погрожувати підірвати його за допомогою гранати.

За попередньою інформацією, чоловік у формі виявився дезертиром з Курської області, який самовільно покинув військову частину.

Фото затримання чоловіка, який погрожував підірвати військкомат
Фото: Російські телеграм-канали

На його пошуки кинули всі сили міста, зокрема, правоохоронці перекрили вулицю Набережну, а також на місці працювали сапери й співробітники ФСБ. Пізніше стало відомо, що граната, якою погрожував російський дезертир, була лише муляжем.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що в Росії пролунав вибух на заводі з виробництва вибухівки.


Ліза Бровко, Апостроф





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