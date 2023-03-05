У керівництві армії РФ вимагають взяти Вугледар – Генштаб

Шойгу вимагає взяти місто за будь-яку ціну.

У керівництві армії РФ вимагають взяти Вугледар – Генштаб
© ugledar.info

У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. Про це інформує у вечірньому зведенні Генштаб.

Зазначається, що у лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

"Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", - йдеться у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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