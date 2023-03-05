Прігожин відкрив нові точки вербування на базі спортивних клубів – ISW

Кілька таких відкрили в Москві та інших містах.

Прігожин відкрив нові точки вербування на базі спортивних клубів – ISW
© РИА Новости

Приватна військова компанія Вагнера, яка відкрито докоряє російському міноборони у поганому поводженні з найманцями, відкрила минулого тижня принаймні три нові центри вербування на базі російських спортивних клубів, ймовірно, аби збільшити базу вербування після втрати доступу до ув'язнених, заявляють в Інституті вивчення війни.

Нові центри вербування «Вагнера» розташовані на спортивній базі «Динамо» в Самарі, спортивному клубі «Антарес» в Ростові-на-Дону та в будівлі Федерації боксу Росії в Тюмені

Також за словами безпосередньо Прігожина, точки набору організовані на основі восьми спортивних клубів у Москві: «У ряді міст ми вже відкрили встановлені центри ... ці центри розташовані на основі спортивних клубів, куди ви приходите, вас перевірять наскільки ви фізично сильні і далі розкажуть, яким способом ви потрапите до нас. Ми повністю довіряємо цим центрам, вони є нашими прихильниками».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Потепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідкаПотепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідка
Війна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війниВійна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війни
У Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництвоУ Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництво
Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують броньМобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь
Блок рекламы


Похожие новости
Росія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense ExpressРосія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense Express
Україна планує серійно виготовляти новітні ракети Вільха-МУкраїна планує серійно виготовляти новітні ракети Вільха-М
Євгєній Прігожин імітує своє перебування у Бахмуті – ЦНСЄвгєній Прігожин імітує своє перебування у Бахмуті – ЦНС
Україна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – КачураУкраїна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – Качура
Польща замовила 1400 новітніх БМППольща замовила 1400 новітніх БМП
Японія ввела нові санкції щодо росіян та російських компанійЯпонія ввела нові санкції щодо росіян та російських компаній
Канада запровадила нові санкції проти ІрануКанада запровадила нові санкції проти Ірану
Підрив російського літака в Мачулищах: фото та нові важливі подробиціПідрив російського літака в Мачулищах: фото та нові важливі подробиці
США планують запровадити нові санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб РФ — WSJСША планують запровадити нові санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб РФ — WSJ
Франція таємно передала Україні новітні протитанкові комплексиФранція таємно передала Україні новітні протитанкові комплекси
Последние новости
Подгружаем последние новости