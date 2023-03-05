Прігожин відкрив нові точки вербування на базі спортивних клубів – ISW
Кілька таких відкрили в Москві та інших містах.
Приватна військова компанія Вагнера, яка відкрито докоряє російському міноборони у поганому поводженні з найманцями, відкрила минулого тижня принаймні три нові центри вербування на базі російських спортивних клубів, ймовірно, аби збільшити базу вербування після втрати доступу до ув'язнених,
Нові центри вербування «Вагнера» розташовані на спортивній базі «Динамо» в Самарі, спортивному клубі «Антарес» в Ростові-на-Дону та в будівлі Федерації боксу Росії в Тюмені
Також за словами безпосередньо Прігожина, точки набору організовані на основі восьми спортивних клубів у Москві: «У ряді міст ми вже відкрили встановлені центри ... ці центри розташовані на основі спортивних клубів, куди ви приходите, вас перевірять наскільки ви фізично сильні і далі розкажуть, яким способом ви потрапите до нас. Ми повністю довіряємо цим центрам, вони є нашими прихильниками».