Прігожин відкрив нові точки вербування на базі спортивних клубів – ISW

Приватна військова компанія Вагнера, яка відкрито докоряє російському міноборони у поганому поводженні з найманцями, відкрила минулого тижня принаймні три нові центри вербування на базі російських спортивних клубів, ймовірно, аби збільшити базу вербування після втрати доступу до ув'язнених, заявляють в Інституті вивчення війни.

Нові центри вербування «Вагнера» розташовані на спортивній базі «Динамо» в Самарі, спортивному клубі «Антарес» в Ростові-на-Дону та в будівлі Федерації боксу Росії в Тюмені

Також за словами безпосередньо Прігожина, точки набору організовані на основі восьми спортивних клубів у Москві: «У ряді міст ми вже відкрили встановлені центри ... ці центри розташовані на основі спортивних клубів, куди ви приходите, вас перевірять наскільки ви фізично сильні і далі розкажуть, яким способом ви потрапите до нас. Ми повністю довіряємо цим центрам, вони є нашими прихильниками».