До Криму знову залетіла "бавовна": під Сімферополем лунали вибухи, фото

У суботу вдень, 4 березня, місцеві жителі в окупованому Криму повідомили про вибухи

у селищі Гвардійське Сімферопольського району, а також їх чули у Сімферополі та селі Радянське.

Про це повідомили передплатники Telegram-каналу "Кримський вітер".

Проросійський блогер Таліпов заявив, що був збитий безпілотник. Підтверджень своїх слів не надав, інформує Апостроф .

"Повідомляють про вибухи в районі Гвардійського... Також чули у Сімферополі та селі Радянське" , - йдеться у повідомленні.

Народний депутат України Олексій Гончаренко на своєму каналі у Telegram прокоментував вибухи на півострові.

"У рашистів нова відмовка - літак переходить на надзвук", - зазначив Гончаренко.

Він додав, що незважаючи на активізацію останніми днями повідомлень про вибухи в Криму, окупаційна влада вважає за краще відмовчуватися або заспокоювати кримчан, що все спокійно і все тихо.

"Але насправді все тривожно. Вони вважають, що мовчанням стримають панічні настрої. Ну-ну", - уточнив нардеп.

Водночас проросійський блогер Олександр Таліпов запевнив, що Гвардійському ППО нібито збили безпілотник, який здетонував, коли впав.

"Сьогодні в районі 16 години у Криму, Сімферопольський район, п.Гвардійське, спрацювало ППО, було збито безпілотник, який упав на території садового товариства та здетонував. На дні вирви виявлено уламки БПЛА, які дають підстави припускати, що це був радянський безпілотник "Стриж", - написав пропагандист на своєму каналі у Telegram та розмістив відео та фото з уламками БПЛА.

Фото: t.me/talipovonline

Фото: t.me/talipovonline

Фото: t.me/talipovonline

Фото: t.me/talipovonline