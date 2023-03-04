Білий дім: Китай не зняв з обговорення питання щодо продажу Росії зброї

Водночас у США заявили, що не бачили поки конкретних рухів у цьому напрямку, інформує ZN.ua.

Білий дім: Китай не зняв з обговорення питання щодо продажу Росії зброї
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі коментуючи нещодавні заяви про підготовку Китаю до продажу Росії летальної зброї, заявив, що наразі не спостерігається конкретних дій, але у КНР не зняли це питання з обговорення. Про це повідомляє Tagesspiegel.

Представник Ради нацбезпеки зазначив, що Китай та Росія підтримують відносини.

"Як видно з публічних коментарів, ці відносини продовжуються і підтримуватимуться. Я не можу сказати, чому китайці думають, що це в їхніх інтересах. Принаймні, ми переконані у зворотному", – сказав Кірбі.

Коментуючи можливості Китаю поставляти зброю Росії, він підкреслив, що в Пекіні поки що не ухвалили остаточного рішення з цього приводу, але й не припинили обговорювати таку можливість.

"Китай не зняв питання з обговорення, але й нічого не зробив. Тому я не хочу розмірковувати про можливі наслідки", – додав представник Білого дому.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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