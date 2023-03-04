Білий дім: Китай не зняв з обговорення питання щодо продажу Росії зброї

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі коментуючи нещодавні заяви про підготовку Китаю до продажу Росії летальної зброї, заявив, що наразі не спостерігається конкретних дій, але у КНР не зняли це питання з обговорення. Про це повідомляє Tagesspiegel.

Представник Ради нацбезпеки зазначив, що Китай та Росія підтримують відносини.

"Як видно з публічних коментарів, ці відносини продовжуються і підтримуватимуться. Я не можу сказати, чому китайці думають, що це в їхніх інтересах. Принаймні, ми переконані у зворотному", – сказав Кірбі.

Коментуючи можливості Китаю поставляти зброю Росії, він підкреслив, що в Пекіні поки що не ухвалили остаточного рішення з цього приводу, але й не припинили обговорювати таку можливість.