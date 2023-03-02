Експерти МАГАТЕ опинилися у пастці на ЗАЕС – аналітики ISW

Росія планує змусити міжнародне співтовариство визнати її право власності на Запорізьку атомну електростанцію. Також російські війська хочуть використати зростаючу загрозу навколо Запорізької атомної електростанції для стримування майбутнього наступу української армії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Для реалізації своїх цілей Росія має намір використати персонал Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС.

В ISW нагадали, що МАГАТЕ оголосило 10 лютого, що відклало заплановану ротацію персоналу своєї місії на ЗАЕС із міркувань безпеки.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив 9 лютого, що ситуація залишається нестабільною, а 28 лютого – що поблизу ЗАЕС сталося 20 детонацій, через що ненадовго було відключено резервну лінію електропередач на ЗАЕС.

При цьому в МЗС Росії заявили, що Департамент ООН з питань охорони та безпеки без поважних причин відклав ротацію персоналу МАГАТЕ на невизначений термін. А представник російської окупаційної влади звинуватив західні спецслужби в тому, що вони зірвали ротацію місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Російська та окупаційна влада, ймовірно, має намір використовувати персонал МАГАТЕ, який, можливо, опинився у пастці, або зменшена присутність МАГАТЕ на станції, щоб змусити міжнародне співтовариство визнати російське право власності на станцію. Російська та окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.