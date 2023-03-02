Король Чарльз виселив принца Гаррі і Меган Маркл із розкішного маєтку у Віндзорі

Король Чарльз виселив принца Гаррі та його дружину Меган Маркл із резиденції Frogmore Cottage, в якій вони жили, коли перебували у Великій Британії, інформує Апостроф.

Представники герцога та герцогині Сассекських підтвердили Page Six, що парі було запропоновано звільнити маєток у Віндзорі. Видання зазначає, що монарх розпочав процес виселення через день після того, як відверті мемуари "Spare" ("Запасний") принца Гаррі з'явилися на прилавках магазинів.

Фото: Getty Images

Інсайдери таблоїду повідомили, що Чарльз III планує подарувати котедж своєму молодшому братові принцу Ендрю. Альтернативну королівську власність Меган та Гаррі він не запропонував. Герцогу та герцогині Сассекським доведеться відправити усі свої речі до Монтесіто, штат Каліфорнія, куди вони переїхали у 2020 році.

Фрогмор - історичний котедж, збудований у 1801 році в садах біля Фрогмор-хауса - заміської резиденції членів британської королівської родини, розташованої за кілометр від Віндзорського замку. Frogmore Cottage був подарований на весілля принцу Гаррі та Меган Маркл ще покійною королевою Єлизаветою II.

Котедж Фрогмор
Фото: Getty Images


Наталка Лавринець, Апостроф





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