Букінгемський палац назвав дату коронації Чарльза і його дружини Камілли

Букінгемський палац повідомив, що церемонія коронації Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві. Разом із ним буде коронована його дружина, королева-консорт Камілла.

Офіційну заяву палац опублікував на своїй сторінці у Twitter . "Коронація Його Величності Короля відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві. На церемонії будуть короновані Його Величність король Чарльз (Карл) III разом із королевою-консортом", - говориться в повідомленні, інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com/RoyalFamily

Уточнюється, що церемонія коронації відбудеться під керівництвом архієпископа Кентерберійського. Також У Букінгемському палаці заявили, що церемонія поєднуватиме давнину і сучасність та спиратиметься на давні традиції, але водночас "відображатиме роль монарха сьогодні та дивитиметься в майбутнє".

6 травня – особливий день для молодшого сина короля Чарльза – принца Гаррі. Адже саме цього дня у 2019 році на світ з'явився їхній із дружиною Меган первісток – син Арчі.

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Раніше з’являлися припущення, що коронація Чарльза може відбутися 3 червня - наступного дня після святкування 70-річчя від дня коронації його матері королеви Єлизавети II.

Чарльз, якому на момент церемонії виповниться 74 роки, стане найстарішим коронованим монархом в історії Великої Британії. Це новий рекорд, який встановили Віндзори. Попередній належав королеві Єлизаветі ІІ, яка стала найбільш довгоправлячим монархом за всі часи існування британської корони.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, 10 вересня Чарльза було проголошено правлячим монархом Великої Британії та Співдружності. "Правління моєї матері було неперевершеним за тривалістю та самовідданістю. Навіть коли ми сумуємо, ми вдячні за це найбільш вірне життя. Я глибоко усвідомлюю цей великий спадок, обов'язки і важку відповідальність суверена, які тепер перейшли до мене", - прокоментував він цю подію.