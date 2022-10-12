Букінгемський палац назвав дату коронації Чарльза і його дружини Камілли

Букінгемський палац повідомив, що церемонія коронації Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві. Разом із ним буде коронована його дружина, королева-консорт Камілла.

Офіційну заяву палац опублікував на своїй сторінці у Twitter. "Коронація Його Величності Короля відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві. На церемонії будуть короновані Його Величність король Чарльз (Карл) III разом із королевою-консортом", - говориться в повідомленні, інформує Апостроф.

Фото: Twitter.com/RoyalFamily

Уточнюється, що церемонія коронації відбудеться під керівництвом архієпископа Кентерберійського. Також У Букінгемському палаці заявили, що церемонія поєднуватиме давнину і сучасність та спиратиметься на давні традиції, але водночас "відображатиме роль монарха сьогодні та дивитиметься в майбутнє".

6 травня – особливий день для молодшого сина короля Чарльза – принца Гаррі. Адже саме цього дня у 2019 році на світ з'явився їхній із дружиною Меган первісток – син Арчі.

Фото: Getty Images

Раніше з’являлися припущення, що коронація Чарльза може відбутися 3 червня - наступного дня після святкування 70-річчя від дня коронації його матері королеви Єлизавети II.

Чарльз, якому на момент церемонії виповниться 74 роки, стане найстарішим коронованим монархом в історії Великої Британії. Це новий рекорд, який встановили Віндзори. Попередній належав королеві Єлизаветі ІІ, яка стала найбільш довгоправлячим монархом за всі часи існування британської корони.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, 10 вересня Чарльза було проголошено правлячим монархом Великої Британії та Співдружності. "Правління моєї матері було неперевершеним за тривалістю та самовідданістю. Навіть коли ми сумуємо, ми вдячні за це найбільш вірне життя. Я глибоко усвідомлюю цей великий спадок, обов'язки і важку відповідальність суверена, які тепер перейшли до мене", - прокоментував він цю подію.


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»
Букінгемський палац назвав дату коронації Чарльза ІІІБукінгемський палац назвав дату коронації Чарльза ІІІ
Колись НАТО боялося перемоги Путіна. Тепер воно турбується про його поразку – BloombergКолись НАТО боялося перемоги Путіна. Тепер воно турбується про його поразку – Bloomberg
Один із представників найближчого оточення Путіна критикує його стратегію війни проти України — WPОдин із представників найближчого оточення Путіна критикує його стратегію війни проти України — WP
Стало відомо прізвище найбільш вірогідного кандидата на посаду голови НБУ: рік тому його пов'язували з ЄрмакомСтало відомо прізвище найбільш вірогідного кандидата на посаду голови НБУ: рік тому його пов'язували з Єрмаком
Міністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні "тривожним дзвінком" для НАТОМіністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні "тривожним дзвінком" для НАТО
Путін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в УкраїніПутін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в Україні
Сергій Притула хльостко відповів Маску на його пропозиції: «Ілон, мужик…»Сергій Притула хльостко відповів Маску на його пропозиції: «Ілон, мужик…»
Українські військові просунулись на Херсонщині: Зеленський назвав два звільнені населені пунктиУкраїнські військові просунулись на Херсонщині: Зеленський назвав два звільнені населені пункти
Подоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територійПодоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територій
Последние новости
Подгружаем последние новости