У Великій Британії коронували Чарльза III

Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві.

У Великій Британії 6 травня коронували Чарльза III – спадкоємця королеви Єлизавети II, яка пішла з життя восени 2022 року.

Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві: це вже 40 коронація монарха, що пройшла тут з 1066 року.

Музику для церемонії вибирав сам Чарльз. Вона включала твори Ендрю Ллойда Уебера і грецьку православну музику в пам'ять про отця Чарльза - принца Філіппа.

Перед помазанням короля провів проповідь архієпископ Кентерберійський. Він підкреслив, що король сходить на престол не тільки для того, щоб йому служили, а й щоб служити народу, інформує ZN.ua .

скриншот видео Youtube

Серед особливостей церемонії – те, що олія для помазання короля вперше не містила жирів тваринного походження.

Помазання відбулося за ширмами. Перед тим, як туди увійти, Чарльз зняв із себе урочистий одяг і залишився у простій лляній сорочці.

Вперше в історії меч королю передала жінка.

На церемонії також була перша леді України Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За різними оцінками, на торжество коронації з казни витратили близько 50-100 мільйонів фунтів.