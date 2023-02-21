Король Чарльз відвідав українських військових у тренувальному таборі в Англії: фото і відео

Король Чарльз відвідав тренувальний табір у графстві Вілтшир (Англія) та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання. Daily Mail пише , що монарх вирішив здійснити символічний візит підтримки напередодні річниці повномасштабної війни з Росією, інформує Апостроф .

Фото: Getty Images

74-річний Чарльз із посмішкою потис руку українцям, які після 5-тижневої базової бойової підготовки в Британії повернутися воювати в Україну.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Також король зустрів у таборі солдата з Нової Зеландії і взяв участь у хонгі - традиційному привітанні маорі, коли дві людини торкаються одна одної носами.

Фото: Getty Images

Українські солдати були в повному екіпіруванні, тоді як король обрав для візиту повсякденний одяг. Після усмішок та рукостискань Чарльз став серйозним, оскільки військові ЗСУ розповіли йому про поточну ситуацію в Україні.

Фото: Getty Images

Раніше король Чарльз рішуче виступав проти вторгнення Росії в Україну. У лютому він провів приватну аудієнцію із Володимиром Зеленським у Букінгемському палаці. Також він зустрічався з першою леді України Оленою Зеленською, яка була однією з високопоставлених гостей на похороні королеви Єлизавети ІІ.