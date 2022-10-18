Чарльз III відвідав українських біженців у Шотландії: як пройшла зустріч

Чарльз III приїхав до міста Абердин у Шотландії, де зустрівся з біженцями з різних країн: Афганістану, Сирії, а також України. Король Великої Британії поспілкувався з українцями та поговорив з ними про війну в нашій країні.

Видання The Press and Journal пише, що суверен познайомився з українкою Інною Скворцовою, яка переїхала до Шотландії в рамках програми переселення у квітні. Наразі вона працює у міській раді, де допомагає у реалізації проекту для переселенців, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

Біженка поділилася подробицями розмови із Чарльзом III: вона подякувала уряду Великої Британії за потужну підтримку нашої країни у війні з РФ, а також зазначила, що сподівається, що така співпраця між Україною та Сполученим Королівством продовжиться і надалі.

"Шість місяців тому я не очікувала, що буду тут зустрічатися з королем, але тепер я пишаюся тим, що представляю свою країну. Я така вдячна, що Велика Британія допомогла мені. Я дуже щаслива займатися тим, чим займаюся зараз – допомагати людям, своїм співвітчизникам. Тут живе моя сім'я, і я щаслива почати своє життя тут із самого початку. Тут безпечно. Я сподіваюся, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією, яка мучить мою країну", – розповіла Інна.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

34-річна українка зізналася, що за період проживання в іншій країні, Абердин став для неї вже "другим домом", однак вона все одно планує повернутися на Батьківщину, щоб там продовжити справу і допомагати сім'ям біженців.

Фото: Getty Images

На фото можна побачити, що українці зустрічали монарха у вишиванках. Окрім того, коли приїхав кортеж короля, на вулицях Абердину вишикувався живий коридор. Також деякі біженці з України з’явилися на зустрічі із синьо-жовтими стягами в руках.

Фото: Getty Images


Любов Блажко, Апостроф





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