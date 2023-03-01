В Києві екс-працівник воєнкомата організував схему незаконного виїзду чоловіка за кордон: фото

Українці і далі вигадують різні хитрощі та схеми , щоб обдурити закон. У столиці колишній працівник військкомату зі своїм сином організував схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про деталі розповіли у Київській міській прокуратурі, інформує Апостроф .

Житель Києва зі своїм батьком, уродженцем Ростовської області Росії, екс- співробітником військового комісаріату у змові з іншими особами організували механізм переправлення призовників за кордон.

За 6-7 тис. доларів вони обіцяли виготовити підроблені документи, що дозволяють виїзд в умовах військового стану, який продовжено в Україні.

Вони пропонували оформити довідки військово-лікарської комісії, згідно з якими "замовники" визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров'я з подальшим зняттям з військового обліку.

Фальсифікацією меддокументів з історіями захворювань та діагнозів займалися працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та лікарі.

"Під час контролю за скоєнням злочину після отримання коштів організаторів схеми затримали. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу", - в прокуратурі.