Дитину – у притулок, батька – за ґрати: у Росії дівчинка серйозно поплатилася за антивоєнний малюнок

У квітні 2022 року шестикласниця з міста Єфремов Тульської області РФ, де заборонили іноземні слова, Маша Москальова намалювала на уроці образотворчого мистецтва антивоєнний "плакат" з російським та українським прапором, на першому було написано "Ні війні", а на іншому - "Слава Україні". Також на малюнку було зображено жінку з дитиною, на яких з боку Росії летять ракети.

Про це повідомляє ОВД-инфо, інформує Апостроф.

Директор школи викликала поліцію і наступного дня дівчинку зняли з уроків та разом із батьком відвезли до відділення. Крім того, до школи для розмови з Машею прийшли співробітники ФСБ РФ.

На батька дівчинки склали протокол за статтею про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС РФ" за антивоєнний коментар у соцмережах і порушили кримінальну справу.

Після обшуку та допиту батько з дочкою виїхали з Єфремова і у новому місті чоловік влаштувався на роботу, проте дорогою туди його побачили поліцейські.

Чоловіка спочатку привезли додому, де була дочка, показали дівчинці, що забирають його, викликали комісію у справах неповнолітніх, а батька відвезли до Слідчого комітету Єфремова.

Комісія, що приїхала у справах неповнолітніх, відправила дівчинку до притулку в той же Єфремов.

Зазначається, що Олексій Москальов, якого залишили в ІТТ до завтра, коли по ньому розпочнуться основні слідчі дії, виховував доньку сам, без матері.


Олексій Руденко, Апостроф





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