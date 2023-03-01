Кабмін відтермінував формування реєстру олігархів
За формування реєстру олігархів відповідальні РНБО та Мін'юст України, інформує
Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо зміни дати набуття чинності реєстру олігархів. Відтепер строк, порядок формування і ведення цього реєстру встановлено не раніше ніж «через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії» замість квітня 2022 року, йдеться у
Зміни будуть внесені до Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)». Відповідальними за формування реєстру олігархів є РНБО та Міністерство юстиції України.
Також уряд відтермінував розробку законопроєкту про лобістську діяльність та пов'язані з нею корупційні ризики до грудня 2023 року.