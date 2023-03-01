Кабмін відтермінував формування реєстру олігархів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо зміни дати набуття чинності реєстру олігархів. Відтепер строк, порядок формування і ведення цього реєстру встановлено не раніше ніж «через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії» замість квітня 2022 року, йдеться у розпорядженні уряду №177.

Зміни будуть внесені до Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)». Відповідальними за формування реєстру олігархів є РНБО та Міністерство юстиції України.

Також уряд відтермінував розробку законопроєкту про лобістську діяльність та пов'язані з нею корупційні ризики до грудня 2023 року.



