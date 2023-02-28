Безпілотники влаштували "бавовну" на чорноморському курорті в РФ: фото та відео пожежі

У Росії знову неспокійно - у ніч проти 28 лютого в Краснодарському краї безпілотники атакували нафтобазу "Роснафти" - вони пошкодили будівлю бойлерної поряд із нафтосховищем у Туапсі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Апостроф.

Так, інцидент стався близько другої години ночі. Повідомляється, що безпілотники були начинені вибухівкою і після вибуху залишилися дві вирви глибиною півтора метра.

При цьому місцева влада інформацію щодо безпілотників не підтверджує. Але при цьому вже стало відомо про локалізацію пожежі. Також наголошується, що резервуари з паливом не постраждали.


Марія Швець, Апостроф





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